Beyoncé verschiebt Ankündigung wegen Waldbränden in Los Angeles

Grund dafür ist die verheerende Feuerkatastrophe in Los Angeles und deren Folgen, wie Beyoncé nun mitteilte. «Die Ankündigung am 14. Januar wird aufgrund der Verwüstungen, die durch die anhaltenden Waldbrände in den Gebieten von Los Angeles verursacht wurden, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben», schrieb die Sängerin in einem Instagram–Post. «Ich bete weiterhin für den Wiederaufbau und die Heilung der Familien, die unter dem Trauma und Verlust leiden. Wir sind so gesegnet, dass wir mutige Ersthelfer haben, die weiterhin unermüdlich arbeiten, um die Gemeinschaft von Los Angeles zu schützen», fügte sie hinzu.