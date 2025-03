Bezahlbarer Urlaub? Wie die Deutschen 2025 reisen

Auch der Touristikkonzern TUI berichtet davon, dass Urlaub im Ausland bei vielen einen hohen Stellenwert besitzt. Eine Umfrage unter 2.000 Personen im Auftrag des Unternehmens habe laut einer Pressemitteilung ergeben, dass für den Sommer 2025 mit 43 Prozent Reiseziele in Europa am angesagtesten sind. 25 Prozent ziehe es in die Ferne, 18 Prozent möchten in Deutschland Urlaub machen. Beliebt seien als Zieldestinationen unter anderem Griechenland und die Türkei. Für den anstehenden Sommer erwarte man hier jeweils über eine Million Reisende aus Deutschland. Auch die Schwarzmeerküste in Bulgarien locke beispielsweise immer mehr Urlauber an. Zu den beliebtesten Fernreisezielen gehörten die USA, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate.