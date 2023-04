Beziehung von Prinz William und Prinz Harry weiterhin «angespannt»

Kürzlich hatte der Palast bestätigt, dass Harry an den Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen wird, seine Ehefrau und Kinder aber nicht mit nach Grossbritannien fliegen werden. Herzogin Meghan (41), seine Tochter Lilibet (1) und sein Sohn Archie (3), der am Tag der Krönungszeremonie den vierten Geburtstag feiert, bleiben stattdessen in den USA. Das Paar wohnt dort seit 2020 mit seinen Kindern.