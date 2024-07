«Bezzel & Schwarz»: Sechs-Flüsse-Roadtrip mit Wohnmobil

Nun ist es aber so weit, die befreundeten Schauspieler besuchen im Wohnmobil die bayerischen Flüsse Donau (Auftaktfolge), Inn (15. Juli), Altmühl (29. Juli), Lech (5. August), Isar (12. August) und Main (19. August). Wie immer geht es in dem Format auch um Geschichte (etwa die Römerschiffe in Regensburg), Kunst, Kultur, Umweltschutz und Inklusion – alles Themen, für die sich die beiden gleichermassen interessieren. Bei den sportlichen Aspekten ihrer Reise sind die Leidenschaften dagegen etwas ungleicher verteilt. Was sie in den sechs Fluss–Folgen am meisten überrascht hat, verraten Bezzel und Schwarz im Doppelinterview mit spot on news.