Bianca Heinicke über Social Media: «Wäre für eine Altersbeschränkung»

«Viel mehr über Social Media aufklären»

Die Influencerin ist durch Social Media erfolgreich geworden. Was hält sie von einem Mindestalter für die Nutzung der Plattformen in Deutschland? «Ja, ich wäre für eine Altersbeschränkung», erklärte Heinicke. «Ich will mich nicht auf ein konkretes Alter festlegen, weil Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich weit entwickelt sein können», sagt sie im Hinblick darauf, dass Australien kürzlich ein Social–Media–Verbot für alle unter 16 Jahren beschlossen hat. «Generell fände ich es aber super, wenn viel mehr über Social Media aufgeklärt würde, zum Beispiel ab der fünften Klasse. Darüber, was es mit einem machen kann. Über die positiven und negativen Seiten.»