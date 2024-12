«Bibi is back!»: Bianca Heinicke macht die Rolle rückwärts

Die einstige YouTube–Grösse, die 2012 «BibisBeautyPalace» startete, will sich künftig authentischer präsentieren. «Es waren die leisen Momente, die mich gelehrt haben, dass Stärke nicht in reiner Perfektion, sondern in Authentizität liegt», schreibt sie. Heinicke betont, dass sie heute eine «reflektierte und bewusste Version» ihrer selbst sei. In einem parallel veröffentlichten Blogbeitrag geht die Influencerin noch detaillierter auf ihre Entscheidung ein. «Das Kapitel Bibi wird nicht neu geschrieben – es wird fortgesetzt. Mit Liebe, Ehrlichkeit und einem Sinn für das, was wirklich zählt», verspricht sie ihren Fans.