«Big Brother» ist zurück: Diese Stars brachte die Show hervor

Hanka Rackwitz und Kader Loth

Auch in der zweiten Staffel konnten die Gewinnerin Alida–Nadine Kurras (46) samt Mitstreiter wie Hanka Rackwitz (geb. 1969), Christian Möllmann (51) oder Harry Schmidt (64) den Container–Ruhm, wenn auch zeitlich begrenzt, für sich nutzen. Kurras moderierte nach ihrem Sieg für «9Live» und die ProSieben–Sendung «Das Geständnis». In der neunten «Big Brother»–Staffel war sie als Aussenreporterin tätig. In den vergangenen Jahren wurde es ruhig um die «BB»–Gewinnerin, die Mutter einer Tochter ist und für einen Teleshopping–Sender arbeitet. Im Mai 2023 erklärte sie in einem RTL–Interview, dass sie sich aufgrund der Krebserkrankung ihres mittlerweile verstorbenen Vaters zurückgezogen hatte: «Man lernt in solchen Momenten, dass andere Dinge wichtiger sind, als in den Medien herumzuhopsen.»