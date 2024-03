«Big Brother» ist zurück: So lief der Einzug der neuen Bewohner

Der Startschuss für 100 Tage im Container ist gefallen: Am Montag (4. März) zogen in der ersten Primetime–Ausgabe von «Big Brother» 2024 insgesamt 17 unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten in das berühmte und ständig überwachte TV–Gefängnis ein. Und «Big Brother» liess sie gleich sofort wissen, wer der Boss ist – nämlich er höchstpersönlich. Diese Überraschungen warteten in der ersten Folge «Der Einzug» (ab jetzt immer montags um 20:15 Uhr in Sat.1 und rund um die Uhr bei Joyn) auf die frisch gebackenen Bewohner.