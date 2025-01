«Big Brother»-Konkurrenz: «Sommerhaus der Normalos» startet im Februar

So funktioniert «Das Sommerhaus der Stars»

Seit 2016 lädt RTL Promis in ein abgerocktes Ferienhaus ein. In den ersten vier Staffeln lag es in Portugal bei Lissabon, danach bei einem Bauernhof in Bocholt–Barlo in Nordrhein–Westfalen. Die Paare stellen sich diversen Challenges. Wer gewinnt, ist vor einer Nominierung sicher. Die Teilnehmenden müssen bzw. wollen aus ihrer Mitte das unbeliebteste oder auch sportlich stärkste Duo eliminieren.