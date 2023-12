«Big Brother»-Urgestein Jürgen Milski zieht wieder in den TV-Container

Am vergangenen Montag (27. November) hatte besagter Streaming–Star Jens «Knossi» Knossalla (37) live in Sat.1 angekündigt, dass das Format nach dem Ende der im TV ausgestrahlten Staffel in eine weitere Runde gehen wird. Seine «Big Brother: Knossi Edition» werde am 12. Dezember starten, also eine gute Woche nach dem Finale der regulären Show am 4. Dezember. Die Zugabe wird aber nicht im Fernsehen laufen, sondern auf dem Streamingportal Twitch. Die Plattform machte Knossalla zum Star und selbsternannten «König des Internets».