Biker geben Ian Ziering Schuld an Eskalation - «Bro» steht ihm bei

Sagt Ian Ziering die Unwahrheit?

Am 1. Januar, also einen Tag nach der Auseinandersetzung auf offener Strasse, hatte Ziering sich per Instagram zu Wort gemeldet. In seinem Statement gab er den Bikern die Verantwortung für die Eskalation und sprach von einem «alarmierenden Vorfall». Die Konfrontation sei entstanden, weil ein Biker seinen Wagen «aggressiv angefahren» habe.