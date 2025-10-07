«Bild»-Kolumnist Franz Josef Wagner stirbt mit 82 Jahren

Der langjährige «Bild»–Kolumnist Franz Josef Wagner ist tot. Wie die «Bild»–Zeitung am Dienstagmorgen selbst mitteilte, ist der ehemalige Chefredakteur der Zeitung «B.Z.» und der Zeitschrift «Bunte» im Alter von 82 Jahren verstorben. «Mit ihm verliert Axel Springer einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und bei seinen Freunden», heisst es in der Mitteilung weiter. Seit rund 25 Jahren war Wagner Autor der täglichen Kolumne «Post von Wagner».
Zur Todesursache wurden bislang keine Angaben gemacht. Wagner arbeitete bereits seit den 1960ern für die «Bild»–Zeitung in München. Zu dieser Zeit lernte er auch den späteren RAF–Terroristen Andreas Baader (1943–1977) kennen, dessen Freundschaft er lange in der Öffentlichkeit verschwieg. In den 1980er–Jahren wechselte er zum Hubert–Burda–Verlag, bevor er Ende der 1990er–Jahre wieder beim Axel–Springer–Verlag anheuerte. Ein Angebot, die Chefredaktion der «Bild»–Zeitung zu übernehmen, lehnte er einst ab.
«Gossen–Goethe» schrieb zahlreiche Promi–Autobiografien
Auch als Ghostwriter von zahlreichen Promi–Autobiografien verdingte sich der liebevoll «Gossen–Goethe» genannte Journalist. So schrieb er unter anderem Bücher für Udo Jürgens, Franz Beckenbauer und Boris Becker. Der während des Zweiten Weltkrieges in Olmütz im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren (heute Tschechien) geborene Sohn Sudetendeutscher lebte zuletzt in Berlin, war verheiratet und hatte eine Tochter.