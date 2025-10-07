«Bild»-Kolumnist Franz Josef Wagner stirbt mit 82 Jahren

Der langjährige «Bild»–Kolumnist Franz Josef Wagner ist tot. Wie die «Bild»–Zeitung am Dienstagmorgen selbst mitteilte, ist der ehemalige Chefredakteur der Zeitung «B.Z.» und der Zeitschrift «Bunte» im Alter von 82 Jahren verstorben. «Mit ihm verliert Axel Springer einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und bei seinen Freunden», heisst es in der Mitteilung weiter. Seit rund 25 Jahren war Wagner Autor der täglichen Kolumne «Post von Wagner».