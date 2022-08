Bilder vom Set: Erster Blick auf Penélope Cruz als Enzo Ferraris Frau

So sieht Penélope Cruz (48) also als Laura Ferrari (1900-1978) im kommenden Biopic «Ferrari» aus: Erste Fotos vom Set zeigen die spanische Oscarpreisträgerin als Ehefrau (1923-1978) der Motorsportlegende Enzo Ferrari (1898-1988) mit schwarzem Bob und im schwarzen 1950er-Jahre-Teekleid mit weissem Flowerprintdekor. Cruz war am Donnerstag zum ersten Mal am Set des Films von Regisseur Michael Mann (79, «Heat») in Modena, Italien, gesichtet worden.