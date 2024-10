Bildschirmzeit: Rund die Hälfte der Eltern setzt Kindern Obergrenze

Die Studie des Digitalverbands Bitkom, für die mehr als 900 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren in Deutschland befragt wurden, zeigt, dass knapp die Hälfte (46 Prozent) der Eltern klare zeitliche Vorgaben für die Nutzung digitaler Medien macht, wenn es nicht um schulische Anwendungen geht. Vor allem bei jüngeren Kindern sind solche Regeln weit verbreitet. So haben 67 Prozent der Sechs– bis Neunjährigen und 69 Prozent der Zehn– bis Zwölfjährigen zeitliche Vorgaben für die tägliche Nutzung von Smartphone, Tablet und Co.