Bill Clinton weist jede Kenntnis von Epstein-Verbrechen zurück

In der Sache blieb Clinton bei seiner bekannten Linie: Er habe «keine Ahnung» von Epsteins Verbrechen gehabt. «Egal wie viele Fotos Sie mir zeigen – ich weiss, was ich gesehen habe, und wichtiger noch, was ich nicht gesehen habe. Ich habe nichts gesehen und nichts Falsches getan.» Aufnahmen aus dem Beweismaterial des US–Justizministeriums zeigen Clinton in vertraut wirkenden Situationen mit dem Financier, der 2019 in Untersuchungshaft durch Suizid starb. Der Ex–Präsident betonte, der Kontakt habe lange vor Epsteins erster Verurteilung 2008 geendet.