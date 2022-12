Bill Cosby: Neue Klage wegen sexueller Übergriffe

Neue Klage wird erst durch Gesetzesänderung möglich

Seit Ende November gilt im Bundesstaat New York der sogenannte New York Adult Survivors Act, der es für den Zeitraum von einem Jahr ermöglicht, bereits verjährte Sexualverbrechen zivilrechtlich zu verfolgen. Nur das hat die Klage von Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson und Cindra Ladd überhaupt erst möglich gemacht. Der Klageschrift zufolge soll jede der fünf Frauen von Cosby sexuell missbraucht oder angegriffen worden sein, nachdem sie den damaligen Star am Set der «Bill Cosby Show» oder in Entertainment-Kreisen zwischen den späten 1960er Jahren und den 1990er Jahren getroffen hatten.