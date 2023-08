Bill Cosby sieht sich weiterer Klage wegen Vergewaltigung gegenüber

Im Juni dieses Jahres hatte in Person des ehemaligen «Playboy»-Models Victoria Valentino (80) eine weitere Frau einen ähnlichen Vorfall zur Anklage gebracht. Sie gab an, vor mehr als fünf Jahrzehnten von dem Entertainer unter Drogen gesetzt und missbraucht worden zu sein. Valentino behauptet, sie habe Cosby 1969 kennengelernt, als sie als Schauspielerin und Sängerin arbeitete. Später hätten sie sich zufällig in einem Restaurant in Los Angeles getroffen. Er habe ihr an dem Abend eine Pille gegeben, die sie «handlungsunfähig» gemacht habe und sie missbraucht, heisst es in ihren Anschuldigungen. Cosbys Anwälte weisen in beiden Fällen die Anschuldigungen vehement ab.