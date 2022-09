Bill Cosby will Prozess um sexuelle Nötigung neu aufrollen

Bill Cosby zu 500.000 US-Doller Schadensersatz verurteilt

Der US-Schauspieler wurde am 21. Juni in dem Zivilprozess schuldig gesprochen, Huth sexuell missbraucht zu haben. Er wurde zu einer Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar verurteilt. Schon seit 2014 zog sich der Zivilprozess hin. Die Jury glaubte den Ausführungen des Opfers: Im Jahr 1975 sei die damalige Teenagerin und eine Freundin von Cosby in die Playboy-Villa gelockt worden, nachdem er die beiden Mädchen in einem Park kennengelernt hatte. Dort habe er Huth von ihrer Freundin getrennt und zu sexuellen Handlungen gezwungen.