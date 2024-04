Bill Gates: Erster Roter-Teppich-Auftritt mit Paula Hurd

Gates und seine Ex–Frau Melinda French Gates (59) gaben im Mai 2021 ihre Scheidung nach 27 Ehejahren und drei Kindern bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung hatten sie mitgeteilt, dass sie zwar ihre gemeinsame Arbeit an ihrer Stiftung fortsetzen würden, «aber wir glauben nicht mehr, dass wir in dieser nächsten Phase unseres Lebens als Paar zusammenwachsen können». Ihre Scheidung wurde im August 2021 vollzogen.