Bill Gates wird 70: Tochter Jennifer gratuliert mit rührendem Foto

Bill Gates ist zweifacher Grossvater

Mit der Geburt von Leila im Februar 2023 wurden Bill Gates und Melinda French Gates erstmals zu Grosseltern. 2024 begrüssten Jennifer Gates und Ehemann Nayel Nassar ihr zweites Kind, Tochter Mia, auf der Welt. Wenige Monate nach der Geburt seines ersten Enkelkinds erklärte Bill Gates in einem Instagram–Beitrag: «Grossvater zu werden, hat mir eine ganz neue Sichtweise auf die Welt eröffnet. Es motiviert mich, dafür zu sorgen, dass meine Enkelin – und alle unsere Enkelkinder – eine bessere Welt erben, als die, in die sie hineingeboren wurden.»