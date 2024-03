Bill Kaulitz: Feiern und jammen mit Leonardo DiCaprio und Co.

Tom sieht das ganz anders: «Wenn ich so richtig, richtig, richtig voll bin, dann habe ich schon Bock. Wenn da eine Gitarre rumsteht, spiele ich gern ein bisschen damit rum.» Bill erzählt weiter: «Da setzt sich im Studio einer hin und singt und spielt Drums und Gitarre gleichzeitig. Meine Freunde waren schwer beeindruckt und fanden ihn ‹insane› und ‹absolutely unbelievable›. Aber während sie noch eine Stunde bleiben wollen, denke ich mir: Wir wollten doch schon auf die nächste Party. Wo ist der nächste Drink? Ich kann mich nie so drauf einlassen, da bin ich so eine gestresste Maus.»