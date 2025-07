Bill Kaulitz feiert Junggesellinnenabschied auf Mallorca

Ausgelassene Stimmung in luxuriöser Kulisse

In seiner Instagram–Story gibt Kaulitz Einblicke in den luxuriösen Urlaub mit Knispel und ihren Freundinnen. Die Gruppe entspannt in einer imposanten Villa mit eigener Poolanlage inklusive XXL–Pferdestatue oder lässt es sich bei Schnittchen auf einem Bootstrip gut gehen. «Auf Susi!», ruft der Sänger, während er mit den anderen anstösst.