Bill Kaulitz freut sich über neues Familienmitglied

Bill hatte betont, Alvia aus dem Tierschutz adoptiert zu haben. Im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» berichtete er, wie aufwendig das Adoptionsverfahren gewesen sei und dass die Organisation ihn gründlich geprüft habe. Einige Unterstützer stellten sich daraufhin auf seine Seite: «Soll der Hund jetzt bis zum Tod im Tierheim bleiben, weil sie eine Qualzucht ist? Ist doch schön, dass sie ein angenehmes Leben bekommt», argumentierte eine Nutzerin.