  3. Bill Kaulitz glitzert mit der Royal Albert Hall in London um die Wette
Bei British Fashion Awards

Bill Kaulitz glitzert mit der Royal Albert Hall in London um die Wette

Nach dem Motto «Mehr ist mehr ist mehr» ist Sänger Bill Kaulitz am Montagabend bei den British Fashion Awards in London von Kopf bis Fuss in einem funkelnden Look erschienen. Damit passte er perfekt zu der Location.

Bill Kaulitz posierte bei den British Fashion Awards 2025 in einem blauen XXL-Anzug von Vetements.
Bill Kaulitz posierte bei den British Fashion Awards 2025 in einem blauen XXL-Anzug von Vetements. ddp/ABACAPRESS/ Marco Piovanotto

Da wusste man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte: Bill Kaulitz (36) glitzerte bei den British Fashion Awards am Montagabend mit der ehrwürdigen Royal Albert Hall in London um die Wette. Während der Veranstaltungsort dank zahlreicher Lichter fast wie ein Sternenhimmel aussah, erschien der Tokio–Hotel–Frontmann in einem XXL–Glitzeranzug und viel Schmuck.

«Ordentlich aufgelegt»

Er habe für den Anlass «ordentlich aufgelegt», sagte der Sänger in seiner Instagram–Story, in der er Einblicke in den Abend gab. Sein Motto laute «mehr ist mehr ist mehr» – und das war nicht zu übersehen. Kaulitz trug einen blauen Oversize–Anzug des Labels Vetements, der «sehr sparkly» war. Um das noch zu unterstreichen, kombinierte er dazu noch reichlich Schmuck von Pandora Seine langen Haare trug der 36–Jährige dazu offen.

Der Glitzerlook passte perfekt zu der Location, die Kaulitz als «wahnsinnig» und «so wunderschön» beschrieb. «Wow» bekundete er zu einem kurzen Clip aus der stimmungsvoll beleuchteten Royal Albert Hall.

Für Aufsehen sorgten bei den British Fashion Awards, denen viele Stars beiwohnten, auch Sienna Miller (43) und Ellie Goulding (38), die mit Babybauch erschienen und damit ihre Schwangerschaften verkündeten.

Von London nach Hamburg

Ausruhen kann Bill Kaulitz sich nach der glamourösen London–Nacht allerdings nicht: Für ihn geht es weiter nach Hamburg, wo er am heutigen Dienstagabend mit Zwillingsbruder Tom und Bandkollege Georg Listing (38) im Breuninger–Store einen neuen Tequila präsentieren wird.

Von SpotOn vor 5 Minuten
#Bill Kaulitz
#Ellie Goulding
#London
#Sienna Miller
