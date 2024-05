Bill Kaulitz hat Angst, keinen Partner zu finden

Einblicke in ihr Privat– und vielleicht auch weitere in ihr Seelenleben, geben Bill und Tom Kaulitz, der mit Heidi Klum (50) verheiratet ist, in «Kaulitz & Kaulitz». Die Zwillingsbrüder sind ab dem 25. Juni auf Netflix in der mehrteiligen Reality–Serie zu sehen. Der Streamingdienst hat die Musiker acht Monate lang in deren Alltag begleitet.