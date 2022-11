«Ausgerechnet an unserem Album-Release-Tag [...] ist unser Truck gestohlen worden - mit unserer kompletten Backline, mit all unseren Instrumenten, mit all den Sachen, die wir schon Jahre haben und die uns ganz, ganz viel bedeuten. Viel schlimmer als der Geldverlust ist der emotionale Verlust all dieser Sachen.» Um gegebenenfalls sachdienliche Hinweise zu bekommen, posteten sie dazu ein Bild des in Berlin-Friedrichshain geklauten Kleintransporters. Bislang scheint der Wagen jedoch noch nicht wieder aufgetaucht zu sein.