Bill Skarsgård soll Titelrolle in «The Crow»-Neuverfilmung spielen

Die seit längerer Zeit in Planung befindliche Neuauflage von «The Crow» aus dem Jahr 1994 nimmt konkrete Formen an. So berichtet das US-amerikanische Branchenportal «The Hollywood Reporter», dass Bill Skarsgård (31) in die Rolle der tragischen Hauptfigur schlüpfen soll. Und auch der Regisseur sowie der angepeilte Drehstart stünden demnach bereits fest: Rupert Sanders (51, «Ghost in the Shell») werde die Geschichte auf Film bannen, bereits im Juni dieses Jahres soll der Startschuss dafür fallen.