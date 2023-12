Bill und Tom Kaulitz: 2023 war ihr Jahr

Zwei Preise in einem Jahr

Bereits seit einigen Jahren konzentrieren sich die Brüder, die seit ihrer Kindheit musizieren und 2005 mit dem Hit «Durch den Monsun» ihren grossen Durchbruch mit Tokio Hotel landeten, längst nicht mehr nur auf die Musik. Auch in etlichen TV–Formaten tauchten die einstigen Teenie–Stars schon auf – und konnten 2023 endgültig im Fernsehen Fuss fassen. RTL spendierte ihnen eine eigene Show «That's My Jam», in der sich Prominente nach US–Vorbild in Musik– und Wissensspielen duellieren. Die Game–Show wurde zwar nach drei Ausstrahlungen zu später Stunde im Free–TV wieder abgesetzt, lief aber auf RTL+ weiter und wurde am 28. September in Köln mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Unterhaltung Show» ausgezeichnet. Toms berühmte Ehefrau Heidi Klum (50) berichtete von der Ehre später ganz stolz bei einem Auftritt in der Talkshow von Jimmy Fallon (49), der das Original seit 2021 moderiert.