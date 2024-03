Bill und Tom Kaulitz bekommen eigene Netflix-Show «Kaulitz & Kaulitz»

Die Show über das Leben der Tokio–Hotel–Musiker wird «Kaulitz & Kaulitz» heissen und soll am 25. Juni 2024 zum Streamen bereitstehen. Versprochen wird ein exklusiver Blick in das Privatleben der Zwillinge. Die «intime Reality–Serie», wie Netflix in einer Pressemitteilung schreibt, wird Bill und Tom über acht Monate in ihrem Alltag «zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio–Hotel–Tourbus, Parties, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA» begleiten, heisst es.