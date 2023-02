Bill und Tom Kaulitz bekommen mit «That's My Jam» eigene Show

Bei dem Format handelt es sich um eine deutsche Ausgabe des US-Quotenhits «That's My Jam», durch den Late-Night-Host Jimmy Fallon (48) seit November 2021 führt. In der Show treten Stars in Zweierteams gegeneinander in musikalischen Herausforderungen gegeneinander an. Im US-Original waren das in Staffel eins unter anderem Ariana Grande (29), John Legend (44), Kate Hudson (43) und Blake Shelton (46), um nur einige zu nennen. Staffel zwei ist schon beschlossene Sache und wird ab dem 7. März dieses Jahres an den Start gehen.