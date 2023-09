Bill und Tom Kaulitz: Besonderer Besuch in München

Das Oktoberfest in München zieht jährlich zahlreiche prominente Gäste an. Auch die Tokio–Hotel–Stars Bill (34) und Tom Kaulitz (34) waren dieses Jahr dort zum Feiern. Für die beiden Musiker war es offenbar ein besonderes Erlebnis. Wie Bill Kaulitz in einer Instagram–Story verriet, war es sein erster Besuch auf der Wiesn. In dem Beitrag ist zu sehen, wie sich der 34–Jährige die Haare machen lässt.