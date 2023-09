Bill und Tom Kaulitz über ihren ersten Wiesn-Besuch: «Es war wild»

In Barbie–Tracht auf die Wiesn

Schon mit ihren Outfits waren die Zwillinge am vergangenen Sonntag zweifellos ein Hingucker. Tom wählte für seine Wiesn–Premiere eine hellbeige Lederhose, eine olivgrüne Weste und eine weisse Trachtenjacke. Noch auffälliger kam Sänger Bill Kaulitz daher, der sich seine schillernde Trachtenhose in Pink extra designen liess, wie er auf Instagram schreibt. «Ich fand das war ein ganz toller Look. Ich hatte hohe Schuhe dazu an, pinke Plateau–Schuhe. Ich hatte ein kleines pinkes Täschchen. Ich hatte eine pinke Weste und ich war schön aufgelockt», schwärmt er im Podcast von seiner «Barbie–Tracht».