Billboard Music Awards 2022: The Weeknd geht als Favorit ins Rennen

The Weeknd (32) führt die Liste der potentiellen Gewinner bei den Billboard Music Awards 2022 an, die an diesem Freitag (8. April) veröffentlicht wurde. Der kanadische Musiker kann in 17 Kategorien, darunter «Top Artist», Preise abstauben. Rapperin Doja Cat (26) folgt ihm mit 14 Nennungen. Justin Bieber (28), Ye alias Kanye West (44) und Olivia Rodrigo (19) wurden in jeweils 13 Kategorien aufgenommen. Ingesamt werden Preise in 62 Kategorien vergeben.