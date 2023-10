Billboard Music Awards 2023: Taylor Swift ist die grosse Favoritin

Swift ist in ganzen 20 von insgesamt 69 Kategorien unter den Finalistinnen und Finalisten. Keine Kollegin und kein Kollege der 33–Jährigen kann sich so häufig platzieren – und die Sängerin ist damit auch die Favoritin in diesem Jahr. Morgan Wallen (30) und SZA (33) haben mit jeweils 17 Einträgen aber ebenfalls gute Chancen, genauso wie The Weeknd (33) mit 16 Nennungen und Drake (37) sowie Zach Bryan (27) mit je 14. Weitere bekannte Namen auf der Liste sind unter anderem Miley Cyrus (30) mit neun, Beyoncé (42) mit sieben und Selena Gomez (31) mit fünf Einträgen.