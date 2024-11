Billboard: Taylor Swift «nur» zweitgrössten Popstar des Jahrhunderts

Laut «Billboard» stufen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Künstlerinnen und Künstler danach ein, wer in den vergangenen 25 Jahren den Popstar–Ruhm am meisten definiert hat. «Nach dem Wechsel von der Country–Musik zur Popmusik zu Beginn der 2010er–Jahre hat Taylor Swft einen Erfolg erreicht, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben, weder in form noch Grösse», schrieb das Magazin auf Instagram. Es begründete die Platzierung mit der Tatsache, dass es Taylor Swift gelungen ist, «die Kultur mit Nachdruck und Anziehungskraft nach ihrem Willen zu biegen und zu einem der grössten unangefochtenen Popstars der Welt zu werden, trotz ihres acht Jahre späten Starts in der Country–Musik».