Billie Eilish: Befreundet mit ihrem Ex-Freund Jesse Rutherford

Fans diskutierten über ihren Altersunterschied

Rutherford, Leadsänger der Rockband The Neighbourhood, und die Sängerin wurden im Oktober 2022 erstmals miteinander fotografiert. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar hatten sie Anfang November auf dem roten Teppich der LACMA Art Film Gala im skurrilen Gucci-Partnerlook. Die Beziehung wurde in der Öffentlichkeit kontrovers aufgenommen, unter anderem aufgrund des zehnjährigen Altersunterschieds. Im Gespräch mit «Vanity Fair» im November 2022 betonte Eilish, in der Beziehung die Kontrolle zu besitzen. Nicht der ältere Mann habe sie verführt, sondern sie habe ihn eingefangen. Zudem schwärmte sie: «Ich bin von diesem Menschen wirklich inspiriert, und er ist von mir inspiriert.» Sie sei «wirklich aufgeregt und wirklich glücklich» mit ihm.