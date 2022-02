Billie Eilish besucht US-Präsident Joe Biden im Weissen Haus

Eine erfolgreiche Woche für Billie Eilish

Eilish ist gerade auf ihrer «Happier Than Ever»-Tour. Dafür war sie an besagtem Tag in der US-Hauptstadt und konnte sich vor ihrem Konzert mit dem amerikanischen Präsidenten treffen. Die Sängerin und ihr Bruder sind erst vor wenigen Tagen für den Oscar in der Kategorie bester Originalsong nominiert worden. «No Time to Die» ist das Titellied von Daniel Craigs (53) letztem Bond-Film «Keine Zeit zu sterben».