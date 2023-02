Billie Eilish erwirkt einstweilige Verfügung gegen Oben-ohne-Mann

Die Sängerin musste in der Vergangenheit schon einige Vorsichtsmassnahmen ergreifen. Sie hat einen Wachmann eingestellt, nachdem Gruppen von Fans vor ihrem Haus aufgetaucht waren. «Es war wirklich traumatisierend», sagte Eilish dem «Rolling Stone» im Jahr 2019. «Ich fühle mich in meinem Haus überhaupt nicht mehr sicher, was nicht gut ist. Ich liebe mein Haus.» Sie habe Aufmerksamkeit schon immer geliebt, «aber ich glaube nicht, dass irgendjemand weiss, was Ruhm eigentlich ist», fügte sie hinzu. «Denn wenn ich berühmt sein wollte, dann nicht auf diese Art.»