Billie Eilish fordert von den Fans: «Werft keine Sachen auf die Bühne»

«Ich werde schon seit sechs Jahren auf der Bühne mit Gegenständen beworfen, ich weiss nicht, warum das jetzt so aktuell ist», erklärte die Sängerin auf Nachfrage des «Hollywood Reporters» am Rande der «Barbie»-Weltpremiere in Los Angeles, wo sie sich zusammen mit ihrem Bruder Finneas (25) auf dem rosa Teppich zeigte. «Die Menschen sind dann einfach so aufgeregt und das kann gefährlich sein», schilderte sie die Situation bei Konzerten.