Billie Eilish: Kommt ein 3D-Konzertfilm von James Cameron?

James Cameron bringt jede Menge 3D–Expertise mit

Eilish, die für ihre Songs «No Time to Die» aus dem gleichnamigen James–Bond–Film und «What Was I Made For?» des «Barbie»–Soundtracks mit Oscars ausgezeichnet wurde, erklärte bereits 2023 in einem Interview mit «IndieWire»: «Jedes Mal, wenn wir etwas in einer anderen Welt machen, ist das sehr inspirierend. Es fühlt sich an wie Training – als würden wir an einem Muskel arbeiten, den wir richtig stark machen wollen.»