Billie Eilish über Donald Trump: «Jemand, der Frauen so sehr hasst»

Billie Eilish spricht von «Krieg gegen Frauen»

«Es ist ein Krieg gegen Frauen», schreibt die Sängerin in einer Story auf Instagram. Eine deutliche Anspielung auf Trump. Während eines Konzerts in Nashville kam sie am Mittwochabend ebenfalls darauf zu sprechen, wie unter anderem die Branchenmagazine «Variety» und «Billboard» berichten. «Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr bei mir sicher seid und dass ihr hier geschützt seid und dass ihr in diesem Raum sicher seid», sagte Eilish demnach auf der Bühne.