Billie Eilish überrascht Fans mit spontanem Mini-Konzert

Billie Eilish (20) begeisterte ihre Fans mit einem spontanen Auftritt in einem Musikladen in Hollywood. Amoeba Music teilte auf Twitter Eindrücke von dem Mini-Konzert, das nur wenige Stunden vor dessen Beginn angekündigt wurde. «Billie Eilish und Finneas haben heute bei Amoeba in Hollywood ein besonderes kurzes Akustik-Set gespielt vor einem vollen Laden mit vielen aufgeregten Fans, um ein Jahr ‹Happier Than Ever› zu feiern», schrieb das Independent-Unternehmen dazu.