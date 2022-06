Billie Eilish und Co.: Oscar-Akademie lädt 400 neue Mitglieder ein

397 Künstlerinnen und Künstler aus 53 Ländern sind eingeladen worden, der Oscar-Akademie beizutreten. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, sind unter den Neuzugängen einige namhafte Persönlichkeiten aus dem Showbusiness zu finden, allen voran Billie Eilish (20) und ihr Bruder Finneas (24).