Billie Eilish (20) hat ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt mit ihrem neuen Freund Jesse Rutherford (31) absolviert. Bei der Gala des Los Angeles County Museum of Art (LACMA) am Samstagabend (5. November) erschienen die Sängerin und der elf Jahre ältere Singer-Songwriter im bizarren Partnerlook, von Kopf bis Fuss in Gucci: Beide trugen eine Art Pyjama - sie sogar eine Schlafmaske - und deckten sich gemeinsam mit einer dicken Bettdecke zu.