«Billige Fälschungen»: Weisses Haus äussert sich zu Biden-Videos

Auch Aufnahmen vom G7–Gipfel in der Kritik

Ein weiterer, ähnlicher Vorfall hatte sich bereits in der vergangenen Woche beim G7–Gipfel in Apulien zugetragen. Hier war in einem online verbreiteten Clip zu sehen, wie US–Präsident Biden offenbar ohne Anlass von anderen Staats– und Regierungschefs wegläuft, und erst von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) zurück in den Kreis der übrigen Gipfelteilnehmer geholt wird.