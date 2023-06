«Billions»: Das ist der Starttermin für die siebte und letzte Staffel

Fans der Wall-Street-Serie dürfen sich in dem Serien-Finale auf ein Comeback des britischen Schauspielers Damian Lewis (52) in der Rolle des Axe-Capital-CEOs Bobby Axelrod freuen. Lewis war 2021 nach der fünften Staffel zunächst aus der Serie ausgestiegen. Nachdem er in der sechsten Staffel nicht mitwirkte, kehrt er im Serien-Finale wieder in seine angestammte Rolle zurück.