Billy Joel: Seine Show im Madison Square Garden endet 2024

Nach 150 Ausgaben ist Schluss

«Es fällt schwer zu enden», sagte er laut des «People»-Magazins bei einer Pressekonferenz in New York am 1. Juni. «Ich möchte mich bei unserem Publikum bedanken, dass es so lange zu unseren Shows gekommen ist. Ich möchte mich einfach bei allen bedanken für die wunderbare Sache, die hier passiert ist.» Auf der Instagram-Seite des «Uptown Girl»-Sängers heisst es, dass seine Show nach «zehn aussergewöhnlichen Jahren» mit der 150. Ausgabe im Juli 2024 ende. « »Ich bin ein bisschen verblüfft, dass es so lange gedauert hat", sagte Billy Joel, der in der Zeit mehr als sechs Millionen Tickets verkaufen konnte.