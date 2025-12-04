Billy Ray Cyrus gratuliert Tochter Miley zur Verlobung

Antrag während einer Japan–Reise

Miley Cyrus und Maxx Morando, der als Schlagzeuger der Band Liily bekannt ist, sind seit 2021 ein Paar. Mit gemeinsamen Auftritten halten sie sich zurück – deshalb löste ihr Erscheinen bei einer Filmpremiere von «Avatar: Fire and Ash» inklusive funkelndem Diamantring auch prompt Verlobungsgerüchte aus. Im Interview mit «ABC News» bestätigt Cyrus diese dann. Er sei während einer Reise der beiden nach Japan auf ein Knie gegangen. «Ich war so, so, so überrascht», erzählt die Sängerin, die «natürlich» beim Antrag «Ja» gesagt hat. Dass sie die Verlobung so lange geheim halten konnte, überrasche sie selbst am meisten, gab Cyrus im Gespräch mit dem Magazin «People» an.