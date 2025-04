Billy Ray Cyrus verrät: So begann seine Romanze mit Elizabeth Hurley

«Wow, kann das Leben noch härter werden?»

«Ich habe damals wirklich gedacht: ‹Wow, kann das Leben überhaupt noch härter werden? Kann es für mich noch schlimmer kommen?›», erzählte Billy Ray Cyrus in dem Podcast–Interview weiter. «Irgendwann war ich an einem Punkt, an dem es einfach nicht mehr tiefer ging – wenn das Leben einen so richtig trifft, liegt man nur noch auf dem Rücken am Boden.»